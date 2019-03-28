2019-03-28T22:47:59+03:00
В мире

Украинского бизнесмена внесли в базу "Миротворца"

Причиной стало "нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Украинского бизнесмена внесли в базу "Миротворца"Украинского бизнесмена внесли в базу "Миротворца"Фото: YouTube
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».

Причиной стало «нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран». Известно, что у бизнесмена есть гражданства Украины, Кипра и Израиля. Украинское законодательство запрещает двойное гражданство.

Кроме того, Коломойского обвиняют в дестабилизации общественно-политической жизни в стране, а также в манипуляции общественно-значимой информацией. Составители анкеты бизнесмена в «Миротворце» упомянули, что его обвиняли в выводе $2 миллиардов из Приватбанка и продаже топлива украинской армии по завышенным ценам, сообщает издание "Страна.ua".

Напомним, сайт «Миротворец» публикует данные и включает в свой черный список граждан России и Украины, поддерживающих Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также посещает Крым без согласования с Киева. В списках экстремистского сайт уже находятся многие российские деятели культуры и искусства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале прошлого года стало известно о том, что «Миротворец» включил четырех российских актеров в свой черный список. Сайт обвинил Анатолия Васильева, Анну Большакову, Егора Баринова и Ольгу Волкову в «нарушении украинской границы».

Виктор Баранец о включении в список "Миротворец".

ИСТОЧНИК KP.RU

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