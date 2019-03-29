ВКонтакте опубликован премьерный сингл Rammstein

СЕГОДНЯ 01:55 2019-03-29T02:28:35+03:00

Кроме того, теперь в социальной сети доступна полная коллекция студийных альбомов группы

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В популярной российской социальной сети ВКонтакте одновременно со всем миром состоялась премьера сингла Deutschland группы Rammstein — это первый трек из будущего альбома, который выйдет после многолетнего молчания группы.

Вместе с ним ВКонтакте были опубликованы ещё девять культовых альбомов немецкого коллектива. Теперь слушателям музыки ВКонтакте доступна полная коллекция студийных альбомов Rammstein, а также две концертные пластинки и один сборник.

Rammstein - Deutschland (Official Video).Первый за семь лет клип группы Rammstein

«Публикация полной коллекции студийных альбомов Rammstein — знаковое событие для музыкальной платформы ВКонтакте. В опросах наши пользователи часто говорили, что им не хватает альбомов немецкой группы», - сказал руководитель продвижения музыкального сервиса ВКонтакте Роман Богаутов.

«Поэтому мы рады, что теперь вместе с премьерным синглом Deutschland поклонники смогут насладиться всеми культовыми хитами Rammstein ВКонтакте», - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU