Мошенники выманили 8 млн евро у бизнесмена, притворившись главой МИД Франции

СЕГОДНЯ 08:02 2019-03-29T08:02:46+03:00

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В пятницу, 29 марта, появилась информация о том, что в Израиле арестовали трех мошенников, действовавших под видом главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана и его помощников. Как выяснилось, они были задержаны на израильском курорте Нетания еще 26 февраля, однако известно об этом стало только сейчас.

По данным правоохранителей, подозреваемые связывались по телефону или электронной почте с крупными бизнесменами и просили их «помочь стране»: заплатить выкуп за заложников, якобы находящихся в руках исламистов в Мали или Сирии. Всего аферисты предприняли около 40 попыток выманить таким образом деньги у предпринимателей, но удачной оказалась только одна: бизнесмен, имя которого не называется, перевел на их счет восемь миллионов евро и только потом понял, что был обманут, пишет газета Le Parisien.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в марте стало известно, что на Алтае неизвестные, представляясь спасателями, предлагают бизнесменам откупиться дорогими подарками и деньгами от проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU