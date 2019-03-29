2019-03-29T11:59:33+03:00
Общество

В Израиле установили памятник Юрию Гагарину

Бронзовый бюст появился в городе Нетания
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Бюст Гагарина появился в городе Нетания. ФОТО Тв ЗВЕЗДАБюст Гагарина появился в городе Нетания. ФОТО Тв ЗВЕЗДА
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В Израиле установил памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Бронзовый бюст, изображающий Героя Советского Союза в гермошлеме, появился в городе Нетания.

Памятник космонавту привезла делегация из России. Отмечается, что этот шаг посвящен сразу трем важным событиям: 85-летию Гагарина, 58-летию его подвига и подготовке к прилунению израильского аппарата «Берешит», которая запланирована на 12 апреля, в годовщину полета Гагарина, передает сайт телеканала «Звезда».

На торжественной церемонии присутствовали порядка 200 человек. В том числе руководители дипмиссий РФ, Белоруссии и Казахстана, мэрии Нетании, делегация Роскосмоса, представители ветеранских и общественных организаций города. Участникам показали видеоролик, который на борту Международной космической станции (МКС) записали российские космонавты, передает газета «Известия».

Отмечается, что благодаря миссии аппарата «Берешит» Израиль может стать четвертой страной, побывшей на Луне после США, СССР и Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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