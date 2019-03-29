2019-03-29T13:03:09+03:00
Экономика

ЦБ РФ: долговая нагрузка населения приблизилась к историческому пику

В Банке России заявили, что в последние годы быстро растет необеспеченное кредитование
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Банке России заявили, что в последние годы быстро растет необеспеченное кредитованиеВ Банке России заявили, что в последние годы быстро растет необеспеченное кредитованиеФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Центральном Банке России обеспокоены динамикой роста уровня долговой нагрузки населения, значительная степень которой определяется ростом необеспеченного потребительского кредитования.

Из презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой следует, что совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ достиг 9,9% и приближается к пику 2014 года, когда он составлял 10,4%

«Мы озабочены всерьез этим ростом, озабочены тем, что долговая нагрузка уже в этом году может достичь пикового уровня 2014 года и принимаем меры», - сообщила Данилова на Всероссийской банковской конференции.

«В последние годы быстро растет необеспеченное кредитование, годовые темпы роста на 1 марта составили 23,7%, но можно говорить о том, что в самый последний месяц наметилось некоторое замедление - анализированные темпы составили 20,3%», - пояснила она.

Напомним, в 2014 году россияне зачастую задерживали платежи по кредитам. По данным Центробанка, кредитная нагрузка тогда достигла такой степени, что граждане отдавали в виде платежей по долгам более 20% доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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