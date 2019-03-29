2019-03-29T13:35:08+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали призыв Бразилии российским военным покинуть Венесуэлу

Зампредседатель комитета Государственной думы по международным делам указал на проамериканскую политику нового бразильского президента
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме прокомментировали призыв Бразилии российским военным покинуть ВенесуэлуВ Госдуме прокомментировали призыв Бразилии российским военным покинуть ВенесуэлуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новый президент Бразилии Жаир Болсонару ведет проамериканскую политику, полностью поддерживая все заявления Белого дома. Таким образом Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление главы МИД Бразилии Эрнесту Араужу, который вслед за США призвал Россию отозвать военных из Венесуэлы.

«Новый президент Бразилии проводит явно проамериканскую политику. Вся его риторика и все заявления будут направлены на поддержку всего того, что говорит Белый дом, поэтому ожидать чего-то другого сложно», - предает слова депутата агентство RT.

По словам Чепа, «то, что происходит в Бразилии, - это подыгрывание Америке, которое потом ещё аукнется Бразилии».

Комментируя современную международную политику Соединенных Штатов, политик отметил, что там, где Вашингтон теряет свои позиции, он старается сменить власть, «совершенно не заботясь о национальных интересах народа этой страны».

Напомним, в четверг, 28 марта, министр иностранных дел Бразилии заявил, что российские военные специалисты должны покинуть Венесуэлу, если они там находятся для поддержки законного президента страны Николаса Мадуро.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы», она призвала Вашингтон выполнить обещания по выводу своих войск из Сирии. Она также заявила, что российские военные находятся в Венесуэле на основе двусторонних договоренностей, и будут оставаться там столько, сколько понадобится Каракасу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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