Бразилия вслед за США призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

СЕГОДНЯ 02:21 2019-03-29T02:37:24+03:00

По словам главы бразильского МИД, если российские специалисты находятся там для поддержки Мадуро, они должны уйти

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Бразилия вслед за Соединенными Штатами призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы. Как заявил в интервью агентству Reuters министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, российские военные специалисты должны покинуть Боливарианскую республику, если они там находятся для поддержки законного президента страны Николаса Мадуро.

«Если цель их пребывания в том, чтобы продлить срок пребывания Мадуро у власти, то последствием этого будет еще большая трагедия для Венесуэлы, еще больше людей будут голодать и бежать из страны. Любые обстоятельства способствующие страданиям венесуэльского народа должны быть устранены», - сказал он.

По мнению главы бразильского МИД, Россия осознает, что помощь Николасу Мадуро усугубляет социально-экономический кризис, который можно преодолеть только одним путем: необходимо провести выборы нового главы государства, причем они должны проходить под руководством «временного правительства» во главе с самопровозглашенным «врио президента» Хуаном Гуаидо.

Кроме того, Эрнесту Араужу отметил, что Бразилия намерена обсудить венесуэльский кризис с Россией и Китаем, попытаться убедить Мосвкву с Пекином в том, что «мирный переход власти» в Венесуэле – и в их интересах тоже.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что российские военные специалисты находятся в Боливарианской республике на основе двусторонних договоренностей, и будут оставаться там столько, сколько понадобится Каракасу. До этого, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы», она призвала Вашингтон выполнить обещания по выводу своих войск из Сирии, «прежде чем давать советы кому-то откуда-то уходить».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699927" frameborder="0"></iframe> "Россия никому не угрожает" - Захарова о российских специалистах в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU