2019-03-29T13:59:33+03:00
Политика

В Кремле сожалеют, что украинцы в России лишены права голосовать

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, еще несколько миллионов граждан Украины «отторгнуты» от выборов внутри страны
Марина ВЕНЦОВА
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Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПредставитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с лишением нескольких миллионов украинцев, которые проживают на территории России, права голосовать на выборах президента Украины.

"Можно только выразить сожаление, что существует несколько миллионов украинцев, которые находятся в нашей стране, которые будут лишены права голосовать, - сказал он. - Существуют так же несколько миллионов украинцев, которые отторгнуты в своей стране».

По словам Пескова, это те факты, которые в настоящее время трудно отрицать и которые являются печальной реальностью. В тоже время он добавил, что выборы на Украине являются их внутренним дело, оценки им можно будет давать после того, как они состоятся.

Выборы президента Украины, как ранее писал сайт kp.ru, состоятся 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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