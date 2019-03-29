Медведев о защите рунета: "У нас не будет такого регулирования, как в Китае"

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-29T15:37:04+03:00

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Россия не планирует регулировать сферу интернета по китайской модели, поскольку она не приносит желаемых результатов. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя находящийся на обсуждении законопроект о защите рунета.

"Конечно, у нас не будет такого регулирования как в Китае. Я даже скажу больше: и в Китае это регулирование зачастую не приносит, может быть, тех результатов, на которое это регулирование было изначально ориентировано. Тем более мы не стремимся к такому регулированию", - сказал председатель правительства, отвечая на актуальные вопросы в прямом эфире VKLive. Трансляция выступления ведется на странице кабинета министров во "Вконтакте".

Сайт kp.ru писал о том, что законопроект об устойчивой работе рунета должен помочь защитить российскую сеть от поступающих с Запада кибератак, которые могут в любой момент отключить нашу страну от глобальных поисковиков, соцсетей и сайтов, а также обрушить банковскую систему.

В феврале 2019 года Госдума приняла соответствующий документ в первом чтении, а после успешного итогового слушания передала его на рассмотрение в Совет Федерации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696286" frameborder="0"></iframe> В Москве прошел митинг за свободный интернет.Юлия СМИРНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU