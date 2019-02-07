Кабмин выделит 20 млрд рублей на реализацию закона об устойчивости рунета

СЕГОДНЯ 17:19 2019-02-07T17:19:06+03:00

Средства пойдут, в частности, на создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования

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Правительство РФ готово выделить порядка 20 млрд рублей на реализацию законопроекта об устойчивости российского интернета. Об этом сообщил автор инициативы, сенатор Андрей Клишас.

По его словам, средства на реализацию предлагаемых законопроектом мер уже закреплены в бюджете законом. Так, например, их значительная часть пойдет на создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

"В паспорте проекта "Информационная безопасность", который одобрило правительство, предусмотрено финансирование данных мероприятий", - уточнил член Совета Федерации.

При этом Клишас подчеркнул, что после того, как центр начнет свою работу и определит "реальные угрозы", которым нужно противостоять, будет определен объем дополнительных средств на мероприятия, передает РИА Новости.

При этом другой соавтор документа, депутат Госдумы Андрей Луговой назвал несколько другой объем финансирования. Согласно его данным, в 2019 году кабмин готов выделить на реализацию проекта 597 млн рублей, в 2020 году - 699 млн, а в 2021 - 546 млн.

"Мы считаем, что на сегодняшний момент не потребуется дополнительных средств из бюджета", - цитирует парламентария ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что окончательное принятие законопроекта об устойчивой работе рунета станет возможно лишь после доработки отдельных его положений. В правительстве считают, что в документе до сих пор присутствуют неточности.

ИСТОЧНИК KP.RU