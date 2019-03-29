2019-03-29T22:21:22+03:00
Экономика

Швецов: в будущем финансовые пирамиды будут закрываться быстрее

Первый зампред ЦБ рассказал "КП" о работе регулятора по выявлению и пресечению структурных мошеннических схем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Первый зампред Центробанка Сергей Швецов. Фото: Ведомости/ ТАССПервый зампред Центробанка Сергей Швецов. Фото: Ведомости/ ТАСС
Изменить размер текста:

Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов заявил, что в скором будущем работа по выявлению деятельности финансовых пирамид будет окончательно налажена, а значит и закрываться такие организации станут гораздо быстрее.

Специалист напомнил, что ранее регулятор уже внедрил в свою систему специальный программный комплекс, который выявляет рекламу подобных мошеннических структур в интернете.

Сайт kp.ru писал о том, что речь идет о своеобразном роботе, который представляет собой модель поиска с использованием технологии bigdata. Собранные им данные тщательно анализируются и передаются правоохранительным органам для дальнейшего изучения, однако есть и небольшая сложность.

"Между моментом, когда мы об этом информируем правоохранительные органы, и той датой, когда закрывается сайт, проходит много времени – зачастую несколько месяцев, а за это время пирамида успевает существенно вырасти", - посетовал зампред главы ЦБ в интервью "Комсомольской правде".

При этом Швецов подчеркнул, что в настоящий момент на рассмотрении в Госдуме уже находится законопроект, который поможет данный недочет устранить.

"Он позволит закрывать сайты финансовых пирамид быстрее", - сказать эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко собирается созвать встречу в нормандском формате
Госдеп объяснил присутствие военных РФ в Венесуэле помощью с С-300
Швецов сравнил деятельность форекс-компаний с азартными играми
"Нафтогаз" раскрыл запасной план на случай остановки транзита газа
Российские военные показали новый ослепляющий щит в действии
Фанаты группы The Prodigy проводили Кита Флинта в последний путь
В НАТО поддержали планы Чехии по увеличению оборонных расходов
Представители США и Китая достигли прогресса в торговых переговорах
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой уже на следующей неделе
Путин отчитался о своих доходах за 2018 год
В Вене завершились переговоры Пашиняна и Алиева по Нагорному Карабаху
Порошенко призвал украинцев сказать "нет" Путину на выборах президента
Китай предостерег Вашингтон от неосторожных слов в адрес Пекина
Власти закрыли зоопарк, оставив животных на произвол судьбы
Экс-министр обороны Британии: Brexit не повлияет на российско-британские отношения
Британские истребители поднялись на перехват российских Ту-95
Тверской суд отправил главу Всероссийского общества глухих в СИЗО