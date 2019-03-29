Швецов: в будущем финансовые пирамиды будут закрываться быстрее

СЕГОДНЯ 22:21 2019-03-29T22:21:22+03:00

Первый зампред ЦБ рассказал "КП" о работе регулятора по выявлению и пресечению структурных мошеннических схем

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Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов заявил, что в скором будущем работа по выявлению деятельности финансовых пирамид будет окончательно налажена, а значит и закрываться такие организации станут гораздо быстрее.

Специалист напомнил, что ранее регулятор уже внедрил в свою систему специальный программный комплекс, который выявляет рекламу подобных мошеннических структур в интернете.

Сайт kp.ru писал о том, что речь идет о своеобразном роботе, который представляет собой модель поиска с использованием технологии bigdata. Собранные им данные тщательно анализируются и передаются правоохранительным органам для дальнейшего изучения, однако есть и небольшая сложность.

"Между моментом, когда мы об этом информируем правоохранительные органы, и той датой, когда закрывается сайт, проходит много времени – зачастую несколько месяцев, а за это время пирамида успевает существенно вырасти", - посетовал зампред главы ЦБ в интервью "Комсомольской правде".

При этом Швецов подчеркнул, что в настоящий момент на рассмотрении в Госдуме уже находится законопроект, который поможет данный недочет устранить.

"Он позволит закрывать сайты финансовых пирамид быстрее", - сказать эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU