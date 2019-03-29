Первый зампред ЦБ Сергей Швецов: У ипотечных заемщиков появится право на кредитные каникулы

Чтобы не потерять деньги, нужно быть финансово грамотным. Но это не всегда спасает. На российском рынке все еще немало мошенников, а потребитель не всегда защищен законом. Как поставить права заемщиков на первый план? Что делать с финансовыми пирамидами и форекс-махинаторами? И почему россияне так боятся биржи? Об этом в интервью «КП» рассказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

СТРАХОВКА ОТ ПОТЕРИ ДОХОДА

- В конце прошлого года Центробанк и вы в частности предлагали ввести кредитные каникулы для ипотечных заемщиков (см. графику). Президент эту идею недавно поддержал. Когда появится закон?

- Проект закона уже принят в первом чтении, а его окончательное принятие должно произойти до 1 июля. Президент установил такой срок. Сразу поясню. Закон будет не для всех, а только для тех, кто испытывает временные трудности. Например, потеря дохода из-за потери работы. По статистике человек находит себе другую приемлемую работу в течение 5-7 месяцев. Поэтому было бы правильно на полгода предоставить человеку такую возможность - перенести платежи на более поздний срок либо уменьшить их размер на некоторое время. Затем он снова начнет платить по кредиту в соответствии с первоначальными условиями. Банк не потеряет заемщика, а тот не испортит кредитную историю.

Как росла доступность жилья.

- То есть, это такая кредитная льгота?

- Не совсем. Суть в том, что банки не должны на этом терять деньги. В идеале полная стоимость кредита должна сохраняться или меняться очень не значительно. Другое дело, что банки получат свой доход по измененному графику. Проект закона предполагает, что срок кредита увеличивается на несколько месяцев, платежи просто переносятся на этот дополнительный период, но ко второму чтению подготовлены поправки, которые поставят отсроченные платежи в первую очередь при досрочном погашении. Таким образом реальная беспроцентная отсрочка будет не столь велика для банка, а вот потребителю как раз поможет пережить сложный период, что и есть главная задача каникул.

- У многих банков уже есть реструктуризация...

- Сейчас банки проводят реструктуризацию на свое усмотрение, а закон даст человеку право самому объявлять такие каникулы, без переговоров с кредитором. Заемщик сможет просто уведомить банк, что «уходит на каникулы». Но, конечно, только при наступлении определенных событий. Это повысит привлекательность ипотеки для осторожных заемщиков, что выгодно банкам, заинтересованным в росте рынка.

- Каких именно?

- Сейчас конкретные параметры обсуждаются, однако уже понятно, что такими событиями могут стать потеря работы, временное снижение трудоспособности или получение инвалидности, снижение доходов в связи с какими-то обстоятельствами… Думаю, ко второму чтению мы получим подробный перечень таких событий.

- Многие люди и так брали кредиты под завязку. Даже по статистике ЦБ видно, что большая доля заемщиков платит больше 50% от доходов. То есть банки изначально выдают такие неподъемные кредиты...

- Надеюсь, скоро перестанут. С октября этого года мы постепенно начинаем вводить регулирование долговой нагрузки заемщиков. Конечной целью такого регулирования должна стать практика, когда банк должен будет оценивать соотношение дохода заемщика к выплатам и принимать решение о выдаче кредита только в случае, если не превышен определенный коэффициент. Эта практика широко распространена в мире и показала свою эффективность как со стороны защиты заемщика от запредельных трудностей, связанных с обслуживанием долгов, так и с защитой кредитора от рисков.

- Зачем в принципе нужен закон?

- У государства есть задача по улучшению жилищных условий граждан. Она напрямую связана с ростом ипотеки. Но многие граждане осторожны. И правильно делают. Они не всегда уверены, что в течение 15 лет их доход будет неизменен, что у них будет работа. Поэтому многие не берут ипотеку, боясь попасть в сложную ситуацию. Страховка в виде ипотечных каникул расширит аудиторию, которая готова будет принять на себя эти риски. Это очень важно.

ФОРЕКС-КОМПАНИИ УВОДЯТ ДЕНЬГИ КЛИЕНТОВ В ОФШОРЫ

- Часть граждан осторожна. А часть, наоборот, рискует деньгами по полной. Например, на валютном рынке. В конце прошлого года ЦБ отобрал лицензии у крупнейших форекс-брокеров. С чем это было связано?

- Компании, у которых была отозвана лицензия, нарушали регуляторные требования Банка России. Кроме того, они на самом деле не работали в России...

- Как так? У них же десятки, а то и сотни тысяч клиентов...

- Не совсем. Вы говорите о реальных пользователях их услуг, а номинально у этих компаний было две тысячи клиентов на всех. Российские форекс-компании занимались не обслуживанием, а привлечением российских граждан в свои иностранные материнские компании. То есть давали рекламу, приглашали клиентов в офисы и оформляли договоры на офшорные компании с похожими названиями. Это в совокупности и стало причиной отзыва лицензий.

- Как вы в принципе относитесь к рынку Форекс?

- Это самый высокорискованный рынок. Клиенты на нем быстро теряют все свои деньги. Несколько десятков дней - и счет обнуляется. Так как мы рассматриваем финансовый рынок как набор возможностей для человека улучшить свой уровень жизни, то форекс для абсолютного большинства – наоборот, способствует потери накоплений. Закон защищает человека лишь тем, что тот не может уйти в минус. То есть, может проиграть все свои деньги, но не останется должным форекс-компании. Кроме того, закон даёт защиту гражданам в их праве вывести остаток денежных средств из Форекс-компании.

- Но только если оформил договор с легальным брокером в российской юрисдикции?

- Конечно. Те сдержки и противовесы, которые есть в законах, не работают, если операции проводятся в офшорной компании. Такая ассиметричная система разрушает доверие на финансовом рынке в целом, а не только в сегменте форекса, что, конечно, плохо и для граждан и для всего финансового сектора. Конечно было бы правильно вообще перестать рассматривать, позиционировать и регулировать форекс-компании как часть финансового рынка, они намного ближе по своей сути к рынку азартных игр.

- Но есть ведь люди, которые выигрывают. Семинары и лекции проводят, стратегии обсуждают...

- Да, есть люди, которые выигрывают, но это даже не игра с нулевой суммой. Вероятность выиграть в рулетку в казино - 50%. А здесь – считанные проценты. Статистика показывает именно так. Кроме того, те, кто выигрывают, получают гораздо меньше, чем та сумма, которая проигрывается другими.

- А остальное куда?

- Остальное - прибыль форекс-компании.

Большинство участников финансовых пирамид хотят оказаться сказочно богатыми, но вместо этого теряют все сбережения. Фото: forex.com

ЧУДЕС НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ НЕ БЫВАЕТ

- В России до сих пор много финансовых пирамид. Они мимикрируют под разные легально действующие компании, придумывают правдоподобные легенды. Почему не удается их победить?

- Финансовых пирамид у нас не больше и не меньше, чем в других странах. Их число зависит от уровня финансовой грамотности населения. При этом часть тех, кто в них участвует, - профессиональные игроки. Они воспринимают пирамиду как казино. Успеют выскочить или не успеют. Да, это аморально. Ведь если успеешь, то за счет кого-то. Но люди делают это осознанно. Даже на развитых рынках есть финансовые пирамиды, потому что есть люди, которые готовы в этом участвовать. Но они не расстраиваются, если потеряли свои деньги, потому что они знали, на что шли.

- Но ведь есть и другие. Которые считают, что нашли «золотую жилу». Точнее им внушают это...

- Некоторые люди искренне верят, что это нормальный финансовый продукт. И именно они обычно не успевают выйти из пирамиды. Поэтому наша задача – выявлять и пресекать финансовые пирамиды. Недавно мы внедрили программный комплекс, который выявляет рекламу таких организаций в интернете. Анализируем информацию, и если компания подходит под признаки финансовой пирамиды, мы передаем все данные в правоохранительные органы. В чем сложность? В том, что между моментом, когда мы об этом информируем правоохранительные органы, и той датой, когда закрывается сайт, проходит много времени – зачастую несколько месяцев, а за это время пирамида успевает существенно вырасти.

- Почему так долго? По некоторым ведь сразу видно, что мошенники...

Мы пользуемся теми процедурами, которые нам доступны по закону. Не всегда организация с признаками финансовой пирамиды при более детальной поверке оказывается финансовой пирамидой.

- Можно ли этот срок сократить?

- Да, в Госдуме уже находится законопроект на эту тему. Он позволит закрывать сайты финансовых пирамид быстрее. Выявлять их мы уже научились, а скоро научимся и оперативно отключать им доступ к широкой аудитории.

- Отчасти из-за финансовых пирамид в России очень мало частных инвесторов. Люди не хотят идти на биржу, они боятся потерять деньги...

- Думаю, причина не только в этом. Еще в 1991 году у нас не было финансового рынка. Вообще. Культура использования финансовых инструментов в СССР была ограничена сберкассой и покупкой выигрышных гособлигаций. Да, было страхование имущества и жизни, но это узкий набор инструментов. Сегодня линейка продуктов более широкая, но пользоваться ими себе во благо большинство россиян еще не научились.

- А как эти психологические барьеры преодолеть? Многие до сих пор хранят деньги под подушкой, вспоминая, как их в 1991 году обмануло государство...

- Поможет только время и позитивный опыт, помноженный на сарафанное радио. Плюс разъяснительная работа. Люди должны понимать, как устроен финансовый рынок и где можно найти достоверную информацию о конкретном финансовом инструменте или финансовом посреднике. Для этого мы совместно с правительством реализуем национальную стратегию по повышению финансовой грамотности, в частности обучаем школьников и другие категории населения: военнослужащих, пенсионеров. Но эта работа даст плоды только через несколько лет, а может и через десятилетие.

- За это время можно много денег потерять... Какой, на ваш взгляд, главный навык? Что поможет не потерять сбережения сейчас?

- Самое главное – сначала пойми, потом делай. Граждане должны скептически оценивать слишком привлекательные предложения, как правило большая доходность означает и принятие большего риска. Не стоит и класть все яйца в одну корзину. Хотите попробовать что-то новое, незнакомое. Пробуйте, но не рискуйте сразу всем. Ещё очень важный аспект участия на сегодняшнем финансовом рынке - кибербезопасность. Финансовый рынок все больше и больше построен на использовании интернета. Людям нужно понимать, каким информационным ресурсам стоит доверять, а каким - нет. Где официальный портал, а где - подделка. Когда люди будут это понимать, тогда им будет комфортнее пользоваться финансовыми инструментами.

- То есть самое главное - не доверяйте слишком щедрым и заманчивым предложениям. Так получается?

- Чудес на финансовом рынке не бывает – это точно.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Во что вкладывать деньги?

- Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов недавно сказал, что правильные инвестиции ведут к правильному развитию экономики. То есть, люди вкладывают деньги в акции крупной компании, та инвестирует эти деньги в производство, появляются рабочие места, а государство получает налоги... Во что вкладывать свои деньги, чтобы и заработать и, как говорится, стране помочь?

- Рынок капитала выполняет функцию перераспределения капитала между отраслями и странами, поддерживает правильную конкуренцию и развитие. Но гражданин должен заботиться о своем будущем. У каждого своя жизненная ситуация, поэтому нет универсальной рекомендации. Что хорошо одному, не подходит другому. Мой совет - сначала научиться сохранять деньги, а уже потом инвестировать.

- В чем разница?

- Цель первого - избежать инфляции при низком риске. Для этого подойдут вклады в банках и государственные ценные бумаги. В случае возникновения сложной жизненной ситуации ваши сбережения помогут вам ее преодолеть. Их легко превратить в деньги и ими можно воспользоваться в любой момент. Цель второго - приумножение денег в долгосрочной перспективе, то есть не всегда инвестиция быстро превращается в деньги без существенных потерь. Здесь нужно активнее пользоваться советами профессионалов, научиться анализировать и перепроверять информацию. Начинайте с небольших сумм, распределяйте активы, ну и в целом повышайте свою финансовую грамотность. Это залог того, что ваши вложения будут приносить доход и удовлетворение.

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