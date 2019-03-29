Порошенко собирается созвать встречу в нормандском формате
Нынешний глава Украины Петр Порошенко намерен провести встречу в нормандском формате на высшем уровне сразу после проведения в республике президентских выборов. Об этом сообщил сам политик в телеэфире.
"Мы сразу после президентских выборов проведем заседание нормандского формата, которое будет посвящено решению Совбеза ООН о "голубых касках" и утверждению крымской платформы по поводу возвращения украинского суверенитета на Крымский полуостров", - заявил он.
Порошенко также высказал мнение, что проведение этих переговоров станет "огромным разочарованием" для российского лидера Владимира Путина. Он обвинил Москву в блокировании "любых переговоров, в любых форматах" и, в первую очередь, - в нормандском, передает ICTV.
Напомним, в нормандском формате участвуют Россия, Франция, Германия и Украина. Впервые лидеры этих стран собрались в 2014 году во время торжеств по случают празднования 70-летия высадки союзнических войск в Нормандии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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