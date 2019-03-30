2019-03-30T00:13:20+03:00
Экономика

Рубль ускорил падение после сообщения о новых санкциях США

Доллар и евро выросли в ходе торгов на более 1,2%
Юлия ДИВЕЕВА
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Рубль ускорил падения на фоне ожидания новых санкций от СШАРубль ускорил падения на фоне ожидания новых санкций от СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская национальная валюта начала дешеветь после появившегося сообщения о подготовке администрацией США новых санкций в отношении России. В ходе торгов на Московской бирже к 18:00 курс доллара вырос на 1,25% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Американец достиг уровня 65,75 рубля, а евро - 73,75 рубля, прибавив 1,23%. Позже курсы валют скорректировались. Доллар опустился до 65,46 рубля, а курс евро - до 73,46 рубля.

Как писал ранее сайт kp.ru, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США готовят новые санкциях против России. Очередной проект рестрикций по "делу Скрипалей" согласовали в Госдепе и Минюсте и теперь его должен одобрить Белый дом.

Вашингтон уже вводил в августе прошлого года ограничения после отравления в Солсбери бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Санкции запрещали продажу России оружия, товаров и технологий двойного назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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