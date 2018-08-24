Америка введет новые санкции за Скрипалей 27 августа

СЕГОДНЯ 14:21 2018-08-24T15:03:58+03:00

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Новые санкции Вашингтона, которых все так долго ждали (лишь потому, что анонсированы они были в начале августа, запланированы на 22 августа, но до сих пор не введены), вступят в силу в грядущий понедельник.

- Мы передали извещение для Федерального реестра (сборник официальных документов правительства США. - Ред.), вводящее в действие санкции, и ожидаем, что оно вступит в силу 27 августа, - заявил ТАСС представитель Госдепа.

Напомним, этот пакет ограничений станет реакцией Штатов на отравление в Солсбери британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - вина России не доказана, но ее уже поспешили обвинить в нарушении американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Поэтому, мол, новые санкции неминуемы.

Что они из себя представляют? Вводится запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения, электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли, на экспорт «чувствительных» товаров и технологий, связанных с нацбезопасностью США. Россия также должна допустить на свои объекты, связанные с производством химоружия, международных экспертов для проверки - могли ли там произвести яд, которым в Англии отравили Скрипалей. Американцы не исключают, что через три месяца они могут одобрить и второй пакет, который чреват отменой прямого авиасообщения и даже приостановкой дипломатических отношений.

- Сроки ввода новых американских санкций не имеют значения - они все равно будут. Я бы также сказал, что следует ожидать вероятных новых санкций и со стороны союзников - Британии, Канады и, возможно, других государств, - поделился прогнозом с «КП» ведущий эксперт Центра актуальной политики, американист Виктор Олевич.

РЕАКЦИЯ

Москва может избавиться от доллара

- Нужно обезопасить себя через снижение роли доллара и американской финансовой системы в мировой экономике. Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем. Слава Богу, это происходит, и мы будем форсировать такую работу, - заявил в интервью журналу «Международная жизнь» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. - На санкции можно отвечать симметрично, асимметрично, можно расширять наши собственные списки «подсанкционных» политиков. Это небезразлично для американских деятелей, которые возомнили себя вершителями судеб мира... Много рассуждений слышится о том, что Россия в ответ должна прекратить поставки в США ракетных двигателей, авиационного титана, уранового концентрата. Это - «самострел». Нам надо готовиться к тому, что американцы рано или поздно инициативно откажутся от закупок данной российской продукции или существенно их сократят. Мы не должны опережать события. С учетом нынешних настроений в США скорых перемен к лучшему в любом случае не будет.

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