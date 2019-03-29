Медведев: США никогда не отменят санкции против России

СЕГОДНЯ 16:34 2019-03-29T16:34:38+03:00

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время совещания на Щербинском лифтостроительном заводе в городском округе Щербинка. Фото Михаил Метцель/ТАСС

Глава российского правительства заявил, что последние 100 лет вся политика Вашингтона строится на применении санкций в отношении нашей страны

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Соединенные Штаты никогда не отменят санкции против России. Такую уверенность выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Я могу прямо ответить: никогда они не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика, за последние 100 лет, во всяком случае, была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась, Советский Союз или Российская Федерация» – заявил глава правительства.

Он отметил, что «у нас в истории не было промежутка, когда бы этих санкций не существовало вообще».

Накануне, 27 марта, появилась информация о намерении США ввести новые санкции в отношении России. Конгресс Соединенных Штатов решил рассмотреть вопрос ограничительных мер по результатам завершившегося расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое продемонстрировало, что сговора между российскими властями и избирательным штабом действующего президента США Дональда Трампа не было.

Ранее 15 марта, стало известно, что Вашингтон ужесточил антироссийские санкции по Украине. США ввели ограничительные меры в отношении еще шести физических лиц и восьми компаний. Под ограничения попал и заместитель главы погранслужбы России Геннадий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU