2019-03-30T09:45:13+03:00
Общество

В Португалии ребенок родился спустя два месяца после смерти своей матери

Врачи поддерживали жизнь в теле умершей девушки так долго, как это было возможно
Александр ДЖУМАЕВ
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Сейчас состояние новорожденного оценивается как стабильноеСейчас состояние новорожденного оценивается как стабильноеФото: Иван ВИСЛОВ
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В Португалии врачам удалось сохранить жизнь ребенку, беременная мать которого умерла два месяца назад. 26-летняя Катарина Секейра, будучи беременной, умерла в конце декабря прошлого года в результате приступа астмы.

Как сообщает The Sun, в момент смерти девушка находилась на 19-й неделе беременности. Ее не отключили от аппаратов поддержки жизнедеятельности, чтобы дать возможность ребенку появиться на свет. На 32-й неделе беременности врачам пришлось сделать кесарево сечение из-за осложнений ситуации, после чего поддерживающее жизнь оборудование было выключено.

В результате на свет появился мальчик Сальвадор весом 1,7 кг. Он стал первым ребенком, родившимся из утробы умершей матери в больнице; сейчас с ним находится его отец. По словам врачей, состояние здоровья ребенка в целом соответствует параметрам недоношенного малыша своих недель и ему ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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