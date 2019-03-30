Козак: У правительства нет опасений по росту цен на бензин

СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-30T15:16:35+03:00

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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что у правительства России нет опасений по поводу повышения цен на бензин с 1 апреля. При этом он отметил работу демпфирующего механизма, который действует с 1 января и который экономическим способом сдерживает стоимость автомобильного топлива.

«С 1 января действует механизм так называемого налогового маневра, отрицательного демпфирующего акциза. <…> На сегодняшний день, в принципе, благодаря этому механизму, никаких опасений, что цены повысятся, у нас нет», - сказал Козак в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце октября прошлого года правительство зафиксировало цены на бензин на уровне июня. Как ожидается, соответствующая договоренность с нефтяниками будет действовать до 31 марта текущего года.

Кстати, недавно Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы с самым дешевым бензином.

ИСТОЧНИК KP.RU