2019-03-30T21:03:59+03:00
Звезды

The Rolling Stones отложили тур из-за болезни Мика Джаггера

Группа была вынуждена перенести 17 концертов, запланированных в США и Канаде [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Вокалист The Rolling Stones Мик ДжаггерВокалист The Rolling Stones Мик ДжаггерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 30 марта, стало известно, что группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде. Как выяснилось, музыкантам пришлось перенести 17 концертов, запланированных на апрель-июль текущего года, из-за болезни вокалиста Мика Джаггера.

При этом фронтмен The Rolling Stones извинился перед поклонниками, которые уже успели купить билеты на предстоящие шоу, и пообещал «усердно работать», чтобы как можно скорее вернуться на сцену.

«Приношу извинения всем нашим поклонникам в Америке и Канаде, у которых есть билеты. Я действительно ненавижу подводить вас таким образом. Я огорчен, что придется отложить гастроли», - написал Джаггер в своем Twitter.

Кстати, напомним, в октябре 2016 года The Rolling Stones также были вынуждены отменить концерт из-за болезни своего вокалиста. Тогда музыканты не смогли выступить в Лас-Вегасе, так как врачи посоветовали Мику Джаггеру «дать голосу отдохнуть» после того, как тот заболел ларингитом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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