2019-03-31T00:13:32+03:00
Выборы президента Украины 2019

СБУ перешла на усиленный режим работы накануне выборов

Сотрудники спецподразделения службы патрулируют аэропорты, вокзалы, автостанции и улицы
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
На Украине в воскресенье пройдут выборы президентаНа Украине в воскресенье пройдут выборы президентаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим работы накануне президентских выборов в республике. Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники спецподразделения "А" СБУ приступили к патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц по всей стране.

Глава службы Василий Грицак заявил, что для патрулирования задействованы боевые машины и беспилотная авиация.

"Все это - демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации на Украине", - подчеркнул он и выразил уверенность, что выборы пройдут цивилизованно и спокойно.

Также в Киеве и Киевской области национальная полиция страны взяла под круглосуточную охрану 1424 избирательных участка, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первый тур президентских выборов на Украине состоится 31 марта. Стоит отметить, что на пост главы государства в Незалежной претендуют 39 кандидатов.

В субботу в республике прошел "день тишины", когда запрещена любая агитации. По данным МВД, в полицию 30 марта поступило около 160 сообщений о различных нарушениях, из них 79 заявлений связаны с незаконной агитацией, а еще восемь - с подкупом избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России усовершенствуют сферу госзакупок
На шпиль здания МИД РФ вернулись соколы-сапсаны
На Красной площади и в Кремле погасили свет в рамках акции "Час Земли"
Названы причины частого желания ходить в туалет по ночам
В спорткомплексе «Олимпийский» назвали причину пожара
В Москве временно закроют восемь станций метро
Актер упал в «Гоголь-центре» и разбил голову
МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в день тишины
В Париже задержали более 30 участников акции протеста «желтых жилетов»
The Rolling Stones отложили тур из-за болезни Мика Джаггера
Boeing 737 экстренно сел в США из-за невыносимого запаха на борту
На границе сектора Газа в ходе беспорядков погибли три палестинца
Захарова назвала «нелепыми» угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы
Пожар вспыхнул в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве
Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта
Путин подписал указ о весеннем призыве