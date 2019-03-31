СБУ перешла на усиленный режим работы накануне выборов

СЕГОДНЯ 00:02 2019-03-31T00:13:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим работы накануне президентских выборов в республике. Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники спецподразделения "А" СБУ приступили к патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц по всей стране.

Глава службы Василий Грицак заявил, что для патрулирования задействованы боевые машины и беспилотная авиация.

"Все это - демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации на Украине", - подчеркнул он и выразил уверенность, что выборы пройдут цивилизованно и спокойно.

Также в Киеве и Киевской области национальная полиция страны взяла под круглосуточную охрану 1424 избирательных участка, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первый тур президентских выборов на Украине состоится 31 марта. Стоит отметить, что на пост главы государства в Незалежной претендуют 39 кандидатов.

В субботу в республике прошел "день тишины", когда запрещена любая агитации. По данным МВД, в полицию 30 марта поступило около 160 сообщений о различных нарушениях, из них 79 заявлений связаны с незаконной агитацией, а еще восемь - с подкупом избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU