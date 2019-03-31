2019-03-31T03:31:51+03:00
Политика

Зузана Чапутова победила во втором туре президентских выборов в Словакии

По предварительным данным, адвокат набрала 58% голосов избирателей
Юлия ДИВЕЕВА
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Зузана ЧапутоваЗузана ЧапутоваФото: REUTERS
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В Словакии продолжается подсчет голосов во втором туре выборов президента страны. После обработки бюллетеней с 51% избирательных участков побеждает адвокат Зузана Чапутова. Об этом сообщает Статуправление республики.

Предварительно, у лидера 58% голосов избирателей. Соперник Чапутовой, замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович набрал 41% голосов. Его активно поддерживают в Прешовском крае на востоке республики. Здесь он лидирует с 54,4% голосов.

Однако Чапутова получила поддержку в остальных краях Словакии. Всего, по данным Статуправления, в этих выборах президента принимали участие 40,33% граждан, имеющих право голоса, передаетРИА Новости.

Отметим, что в Словакии победитель во втором туре определяется простым большинством голосов. В должность новый президент вступит 15 июня, по истечении мандата нынешнего главы республики Андрея Киски. Отметим, что женщина впервые займет главный пост в республике.

Зузана Чапутова - адвокат из небольшого городка Пезинок под Братиславой. Ей 45 лет. Разведена, имеет двух дочерей. Работала заместителем главы администрации города Пезинок, состояла в гражданском объединении VIA IURIS. В 2016 году она получила экологическую премию Goldman.

Она является одним из основателей и заместителем председателя социал-либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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