2019-03-31T08:43:13+03:00
Умные вещи

Цукерберг выступил за госрегулирование интернета

Глава Facebook призвал регуляторы совершенствовать законодательство и стандартизировать требования к контенту в сети
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава компании Facebook Марк Цукерберг.Глава компании Facebook Марк Цукерберг.Фото: REUTERS
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Государственным органам следует активнее участвовать в регулировании интернета, вырабатывать новые нормы в сфере защиты личной информации пользователей , а также борьбы с влиянием на выборы через соцсети и распространением в них нежелательной информации. Такое мнение высказал глава компании Facebook Марк Цукерберг.

Он призвал регулирующие органы совершенствовать правовые нормы в интернете, сохраняя при этом возможность пользователям самовыражаться, “при этом оградив общество от вреда". Цукерберг выступил за развитие "мобильности данных".

"Если вы предоставили данные одному сервису, то вы должны иметь возможность переместить их на другой. Это дает пользователям выбор, а разработчикам - возможность вводить новшества и конкурировать", - говорится на его странице в Facebook.

Он высказал мнение, что компании, работающие в интернете, должны нести ответственность за свой контент и соблюдать стандарты, касающиеся нежелательной информации. Цукерберг считает, что стандартизированный подход поможет бороться с вредоносным контентом в условиях, "когда люди пользуются десятками устройств для передачи данных, каждое из которых предполагает свои правила".

ИСТОЧНИК KP.RU

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