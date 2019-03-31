СЕГОДНЯ 09:23 2019-03-31T09:32:15+03:00

Шесть министров правительства Мэй уйдут в отставку из-за разногласий по Brexit Фото: REUTERS

Соответствующие заявления будут поданы ими в случае, если на следующей неделе будет принято решение о Brexit без соглашения с Брюсселем

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Несколько министров британского кабмина заявили о готовности отказаться от своих должностей из-за разногласий по вариантам выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщило издание Sunday Times.

Речь идет о шести членов правительства, которые решительно не поддерживают политику премьер-министра Терезы Мэй. Как отметили сами министры, заявления будут поданы ими в том случае, если на следующей неделе будет принято решение о Brexit без соглашения с Брюсселем.

К слову, поддерживающие выход Британии из ЕС министры также намерены оставить кабинет Мэй, если она поддержит вариант сохранения членства Соединенного Королевства в таможенном союзе или отсрочки выхода.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попыталась договориться с парламентом по Brexit. По сообщениям британских СМИ, в случае провала переговоров премьер-министр Соединенного Королевства может объявить о досрочных парламентских выборах.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU