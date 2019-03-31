В России в ноябре 2019 года введут электронные ПТС

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-31T10:28:13+03:00

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Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов заявил о том, что в ноябре 2019 года состоится переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС).

- Мы готовимся к этому уже не один год. В данном случае речь идет о ноябре 2019 года. В соответствии с совещаниями ЕАЭС мы должны будем с вами перейти на электронный паспорт транспортного средства, - подчеркнул Морозов.

Нововведение упростит различный виды операций с транспортными средствами - оформление, страхование и техосмотр. Более того, операции с ЭПТС будут обходиться намного дешевле. Так, госпошлина за выдачу и восстановление ЭПТС установлена в размере 600 рублей вместо 800 рублей за бумажный вариант, а внесение изменений оценено в 150 рублей против 350 рублей в бумажном варианте, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце февраля стало известно о том, что с 2020 года водительские права станут электронными. ГИБДД готова распознавать водителей по лицу, а не пластиковым карточкам.

ИСТОЧНИК KP.RU