Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией в день голосования на Украине
Действующий президент Украины Петр Порошенко в день президентских выборов озвучил условия, при которых станет возможным равноправный двусторонний диалог между Киевом и Москвой.
- Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем - возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы. Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращается действие так называемого базового договора с Москвой, - подчеркнул Порошенко.
Он также заявил, что "только прекращение Москвой агрессии, надежные гарантии ее неповторения и восстановление уважения к принципам международного права откроет возможности для действительно равноправного двустороннего диалога на основе безусловного уважения к суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ Украины", сообщает "РИА-Новости".
Напомним, по инициативе Украины 1 апреля 2019 года прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, подписанный между двумя странами 31 мая 1997 года.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне президент Украины Петр Порошенко заявил условие, при котором окончится война в Донбассе. Политик заявляет, что для этого нужно освободить все территории Украины.
Порошенко назвал главного оппонента на выборах.
ИСТОЧНИК KP.RU