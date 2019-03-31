СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-31T11:02:18+03:00

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией в день голосования на Украине Фото: REUTERS

Также политик назвал условия, при которых станет возможным равноправный двусторонний диалог между Киевом и Москвой

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Действующий президент Украины Петр Порошенко в день президентских выборов озвучил условия, при которых станет возможным равноправный двусторонний диалог между Киевом и Москвой.

- Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем - возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы. Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращается действие так называемого базового договора с Москвой, - подчеркнул Порошенко.

Он также заявил, что "только прекращение Москвой агрессии, надежные гарантии ее неповторения и восстановление уважения к принципам международного права откроет возможности для действительно равноправного двустороннего диалога на основе безусловного уважения к суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ Украины", сообщает "РИА-Новости".

Напомним, по инициативе Украины 1 апреля 2019 года прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, подписанный между двумя странами 31 мая 1997 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне президент Украины Петр Порошенко заявил условие, при котором окончится война в Донбассе. Политик заявляет, что для этого нужно освободить все территории Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699554" frameborder="0"></iframe> Порошенко назвал главного оппонента на выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU