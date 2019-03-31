Пхеньян потребовал расследовать атаку на посольство КНДР в Мадриде

СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-31T11:11:35+03:00

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Министерство иностранных дел КНДР расценило нападение на свое посольство в Мадриде как "серьезный террористический акт", грубо нарушающий не только государственный суверенитет, но и международное право. В связи с этим Пхеньян требует от испанских властей провести тщательное расследование инцидента и наказать виновных.

Что касается слухов о том, что к атаке на диппредставительство могут быть причастны американские спецслужбы или противники лидера КНДР Ким Чен Ына, то Северная Корея следит за этими сообщениями, однако от непосредственных обвинений в адрес Вашингтона в ведомстве отказались.

"Мы будем терпеливо ждать результата", - цитирует Reuters представителя МИД.

Сайт kp.ru писал о том, что 22 февраля группа неизвестных ворвалась в посольство КНДР, связала дипломатов и других сотрудников, а после вынесла из здания все компьютеры и ценные вещи. При этом взятые в заложники люди просидели с кляпами во рту около четырех часов.

Ответственность за случившееся взяли на себя члены группировки "Гражданская оборона Чхоллимы", которые не первый год добиваются смены власти в Северной Корее.

ИСТОЧНИК KP.RU