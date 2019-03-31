Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Путина с секретным маринадом

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-31T12:41:41+03:00

Во время отдыха в тайге президент России любит самостоятельно готовить мясо и заправку к нему

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Во время отдыха в Тайге президент России Владимир Путин предпочитает самостоятельно готовить шашлык и маринад к нему. Прим это мясо получается "шикарным" во многом за счет секретной заправки. Об этом рассказал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

По словам руководителя республики, помимо шашлыков, Путин любит также фирменный кофе в турке и всегда пьет его по утрам.

"С утра, например, на завтрак у нас, у Сергея Кужугетовича (Шойгу - министра обороны РФ) в особенности, есть обыкновение своими руками сделать кофе в турке. В этой турке на костре варит замечательный кофе. Я горжусь, что этому научился и своих домашних время от времени балую", - признался Кара-оол и тут же рассказал о еще одном любимом лакомстве президента.

Оказалось, что Владимиру Владимировичу по душе национальный тувинский чай, особенно, по рецепту бабушки главы региона. Для его приготовления используется обычный зеленый чай, вода из естественного источника и соль. Также можно добавить топленое масло, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что Путин несколько раз посещал Туву с неофициальным визитом. Например, в конце августа прошлого года он провел здесь свои выходные вместе с Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. Кроме того, президента сопровождали сам Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.

Сайт kp.ru писал о том, что глава республики тогда назвал приезд Путина к ним в тайгу "приятным случаем" и, в то же время, настоящим "экзаменом".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/666055" frameborder="0"></iframe> Путин в Саяно-Шушенском заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU