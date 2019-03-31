2019-03-31T19:04:20+03:00
В мире

Вышинский проголосует на выборах президента Украины из СИЗО

Журналист, имеющий гражданство Украины, заявил, что реализует свое конституционное право
Александр ДЖУМАЕВ
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Кирилл ВышинскийКирилл ВышинскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, в настоящий момент находящийся в СИЗО Киева, заявил, что проголосует на выборах президента Украины. Об этом он рассказал уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, которая посетила его в воскресенье.

"Использую свое конституционное право", - заявил он. Видео его беседы с представителем украинского парламента было опубликовано на странице Денисовой в Facebook.

В ходе разговора с уполномоченным по правам человека Вышинский заявил, что жалоб на содержание в СИЗО у него нет, однако ему необходима помощь стоматолога. "Записался к зубному. Пока, к сожалению, не вызывают", - сказал журналист, добавив, что подал заявление три дня назад.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в мае 2018 года. Его обвиняют в государственной измене и в незаконном обороте оружия; максимальный тюремный срок, который грозит Вышинскому, составляет 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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