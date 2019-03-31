2019-03-31T23:29:51+03:00
Выборы президента Украины 2019

Тимошенко призвала сторонников «защищать результат» выборов президента Украины

Лидер «Батькивщины» попросила свою команду и соратников всю ночь оставаться на избирательных участках
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия ТимошенкоЛидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия ТимошенкоФото: REUTERS
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала всех своих сторонников не расходиться по домам, оставаться всю ночь на избирательных участках, чтобы предотвратить возможные провокации и «защитить результат» первого тура выборов президента Украины.

«Хочу попросить всю нашу команду партии «Батькивщина», а также наших сторонников, наших соратников – всех сейчас подойти на избирательные участки и защищать результат до последнего. Будет бесконечное количество провокаций, будет силовое вмешательство со стороны людей президента, чтобы испортить протоколы. Будьте сильными. Всю ночь не покидайте избирательные участки», - заявила она на брифинге в штабе.

Тимошенко добавила, что с полуночи ее команда начнет получать с избирательных участков копии протоколов и вести параллельный подсчет голосов. Кроме того, она выразила надежду, что на местах находится достаточно наблюдателей, «чтобы защитить результат выборов», и призвала украинцев не воспринимать итоги экзитполов «как истину последней инстанции».

Напомним, в воскресенье на Украине прошел первый тур президентский выборов, сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию. По предварительным данным на этот час, лидирует шоумен Владимир Зеленский с 28,41%. На втором месте Юлия Тимошенко (18,18%), на третьем – действующий глава государства (17,49%).

Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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