Тимошенко призвала сторонников «защищать результат» выборов президента Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала всех своих сторонников не расходиться по домам, оставаться всю ночь на избирательных участках, чтобы предотвратить возможные провокации и «защитить результат» первого тура выборов президента Украины.
«Хочу попросить всю нашу команду партии «Батькивщина», а также наших сторонников, наших соратников – всех сейчас подойти на избирательные участки и защищать результат до последнего. Будет бесконечное количество провокаций, будет силовое вмешательство со стороны людей президента, чтобы испортить протоколы. Будьте сильными. Всю ночь не покидайте избирательные участки», - заявила она на брифинге в штабе.
Тимошенко добавила, что с полуночи ее команда начнет получать с избирательных участков копии протоколов и вести параллельный подсчет голосов. Кроме того, она выразила надежду, что на местах находится достаточно наблюдателей, «чтобы защитить результат выборов», и призвала украинцев не воспринимать итоги экзитполов «как истину последней инстанции».
Напомним, в воскресенье на Украине прошел первый тур президентский выборов, сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию. По предварительным данным на этот час, лидирует шоумен Владимир Зеленский с 28,41%. На втором месте Юлия Тимошенко (18,18%), на третьем – действующий глава государства (17,49%).
Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.
ИСТОЧНИК KP.RU