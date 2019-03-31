В штабе Тимошенко заявили, что она выходит во второй тур несмотря на данные экзитполов

СЕГОДНЯ 23:05 2019-03-31T23:06:19+03:00

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В штабе лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур президентских выборов, несмотря на опубликованные данные экзитполов.

"Мы хотели бы огласить данные. Согласно этим данным, 27% - Владимир Зеленский, 20,9 - Юлия Тимошенко, 17,5 - Петр Порошенко", - сообщается на странице штаба Тимошенко в Facebook.

Отмечается, что почти из 18 тысяч избирательных участков не посчитаны результаты экзитполов лишь на дальних сельских избирательных участках.

"Исходя из предварительных данных, мы считаем, что это дает основания, как минимум, от 2 до 3% прирост нашему кандидату Юлии Тимошенко", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее после завершения голосования на Украине были опубликованы данные экзитполов, согласно которым во второй тур выходят Зеленский и Порошенко. После обработки 0,41% протоколов Зеленский набирает 28.41% голосов, Тимошенко - 18.18%, Порошенко - 17.49%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU