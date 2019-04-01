Бойко обвинил Порошенко в фальсификациях на выборах президента

СЕГОДНЯ 02:26 2019-04-01T02:48:38+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко занимался подкупом и использовал административный ресурс при проведении выборов главы государства. Такое заявление сделал претендент на главный пост республики от партии "Оппозиционный блок - За жизнь" Юрий Бойко.

"Со стороны действующего президента был полный джентльменский набор - начиная от раздачи денег непосредственно людям, и заканчивая диким, абсолютно административным давлением на бюджетников, - сообщил он в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, команда Порошенко заранее готовила фальсификации. Он считает, что если Центризбирком затянет подсчет голосов на неделю, это будет означать “что собираются дальше фальсифицировать”. При этом Бойко заверил, что его партия будет выражать свое мнение по результатам голосования исключительно в рамках закона.

Напомним, в воскресенье, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов, сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию. На этот момент обработано около 10% бюллетеней. Пока уверенно лидирует шоумен Владимир Зеленский. На втором месте Порошенко, которому на пятки наступает экс-премьер юлия Тимошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU