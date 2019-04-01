2019-04-01T06:04:16+03:00
Выборы президента Украины 2019

ЦИК Украины обработал почти 32% бюллетеней

За шоумена по данным на этот час проголосовали 30,16 избирателей, за Порошенко – 16,7%, у Тимошенко 13,2%
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Кандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийКандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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На Украине уже обработали протоколы почти с трети всех избирательных участков страны. По итогам подсчета 31,81% бюллетеней, число голосов у кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского растет, у Петра Порошенко и Юлии Тимошенко – уменьшается.

Так, по информации Центризбиркома страны на этот час, за шоумена проголосовали 30,16% граждан (более полутора миллиона человек). Действующего главу государства поддержали 16,71% принявших участие в голосовании украинцев (свыше 848 тысяч), а за лидера партии «Батькивщина» отдали свои голоса 13,21% соотечественников (почти 671 тысяча человек).

ЦИК Украины обработал почти 32% бюллетеней Фото: Скриншот сайта

ЦИК Украины обработал почти 32% бюллетенейФото: Скриншот сайта

Напомним, в воскресенье, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов, сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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