ЦИК Украины обработал почти 32% бюллетеней
На Украине уже обработали протоколы почти с трети всех избирательных участков страны. По итогам подсчета 31,81% бюллетеней, число голосов у кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского растет, у Петра Порошенко и Юлии Тимошенко – уменьшается.
Так, по информации Центризбиркома страны на этот час, за шоумена проголосовали 30,16% граждан (более полутора миллиона человек). Действующего главу государства поддержали 16,71% принявших участие в голосовании украинцев (свыше 848 тысяч), а за лидера партии «Батькивщина» отдали свои голоса 13,21% соотечественников (почти 671 тысяча человек).
ЦИК Украины обработал почти 32% бюллетенейФото: Скриншот сайта
Напомним, в воскресенье, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов, сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию.
ИСТОЧНИК KP.RU