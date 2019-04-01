2019-04-01T12:01:38+03:00
Общество

Составлен рейтинг самых удачливых и невезучих регионов России

Выводы делались на основе статистики, собранной за 25 лет существования лотереи "Русское лото"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России. Фото: пресс-служба АО ТД «Столото»Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России. Фото: пресс-служба АО ТД «Столото»
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Самым удачливым регионом России оказался Санкт-Петербург, а наиболее невезучим - Еврейская автономная область. Такие результаты показал анализ статистики победителей лотереи "Русское лото", собранной за последние 25 лет с момента первого розыгрыша.

В оказавшемся в распоряжении "КП" пресс-релизе говорится о том, что в 18 районах "северной столицы" России проживают аж 64 обладателя заветных миллионов. Это значит, что на каждый район приходится по три и даже по четыре победителя лотереи. Здесь проживают и рекордсмены - семья пенсионеров, заполучившая целых 500 млн рублей в новогоднем тираже.

Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область

Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область

На втором месте по везучести оказался Краснодарский край - на каждый район приходится по два победителя, а замыкает тройку лидеров Челябинская область, где в каждом районе проживает по одному или даже по несколько лотерейных миллионеров. Также удачливыми считаются Москва (144 обладателя крупного выигрыша на 125 районов) и Крым. Полуостров хоть и стал частью России совсем недавно, но уже заработал себе репутацию везучего региона.

При этом меньше всего победителей лотереи в Еврейской автономной области. За все время существования розыгрыша, никто так и не стал обладателем заветных миллионов. Также регионами-неудачники можно назвать Магаданскую область, Алтай, Карачаево-Черкессии и Ненецкий автономный округ.

Ранее сайт kp.ru публиковал также рейтинг самых популярных у туристов российских регионов. Речь идет именно о тех субъектах, карты которых иностранцы чаще всего загружали на свои телефоны и другие устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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