Как выиграть в «Русское лото» полмиллиарда? Секрет победителя

Праздник начинается с лотереи

В первый день нового года — 1 января 2019 перед экранами телевизоров, кажется, собралась вся страна. В 15:30 по московскому времени на канале НТВ началась трансляция праздничного тиража лотереи «Русское лото». Стартовала программа с отзывов реальных людей: в студию были приглашены победители государственных лотерей, которые благодаря выигрышу уже изменили свою жизнь.

Приветствия. Музыка. Звездные гости. Еще мгновение, и бессменный ведущий Михаил Борисов начнет доставать заветные бочонки. Зрители, где бы они ни находились, как один, сделали звук погромче и приготовились зачеркивать числа в своих билетах.

Единый порыв объясним: в лотерее разыгрывали колоссальную сумму гарантированного Джекпота — миллиард рублей. Его обладателем мог стать тот, в чьем билете на 15-м ходу будут закрыты все 15 чисел одного из полей. Однако организаторы решили сделать новогодний подарок россиянам: внесли дополнения в правила и увеличили шансы на победу. Было объявлено, что если Джекпот не будет разыгран, то миллиард достанется победителю или нескольким победителям второго тура.

О том, что в новогоднем 1264-м тираже миллиард непременно будет разыгран, широко анонсировалось в прессе, шли обсуждения в интернете, также информация была опубликована на каждом типографском билете тиража.

Секреты удачи

Напомним, как все было. Обещанный миллиард разыграли на тридцатом ходу. Как и обещали, сумму главного приза разделили между победителями второго тура. Их оказалось двое: счастливчики живут в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Помимо мультимиллионеров благодаря праздничному тиражу в стране появилось 84 обладателя выигрышей по 1 000 000 рублей. Общая сумма выигрышей составила 2,2 миллиарда рублей.

Но вернемся к вопросу «Как выиграть?» и приметам при покупке лотерейных билетов. Кто-то из участников старается приобрести билет с любимыми или счастливыми для него числами. Другие - покупают строго в одном и том же месте. Третьи - исключительно утром. Иные сверяются с гороскопом; протягивают деньги левой рукой; ищут билет, от которого исходит тепло; верят в магию четных и нечетных чисел… Продолжать можно долго.

Отзывы реальных людей о «Русском лото»

В преддверии розыгрыша миллиарда в прессе и социальных сетях все задавались вопросом: как выиграть? Какие есть секретные приемы? Как приманить удачу в 2019 году? Было ради чего стараться!

То, что чудо может случиться, сомнений не было. Об этом ярко свидетельствуют тысячи отзывов реальных людей, победителей «Русского лото». Все, кто проверил билеты, подтверждают, что все честно. На страницах «Столото» в соцсетях гигабайты мнений и постов с благодарностями. «Те, кто утверждает, что все развод, ни разу не удосужились купить билет! Все реально, все честно, а главное – весело, особенно когда следишь за ходом трансляции всей семьей», – вот одно из мнений пользователя соцсети.

Только в 2018 году, согласно статистике государственных лотерей, появились 1086 лотерейных миллионеров. И история каждого счастливчика хотя порой удивительна, но абсолютно реальна.

Вот, к примеру, Клавдия Тушкова из Ленинградской области выиграла 1 000 000 рублей в 1261-м тираже «Русского лото». По признанию женщины, все благодаря вещему сну: накануне Клавдии приснилось, что нужно купить 5 лотерейных билетов. Она прислушалась к внутреннему голосу и не прогадала.

Фото предоставлено «Столото».

Или рассказ про семью Ведерниковых из Кирова. Билет 1218-го тиража «Русского лото» также принес им 1 000 000 рублей. «Все честно. Никакого обмана. После выигрыша моя жизнь изменилась в лучшую сторону, — делился впечатлениями счастливый победитель Сергей Ведерников. – Я увереннее стою на ногах. Выигрыш стал большим подспорьем для моего бизнеса».

Фото предоставлено «Столото».

Ну и конечно, незабываема история пенсионерки Натальи Власовой из Воронежской области. В ноябре 2017 года она выиграла 506 млн!

Как выиграть в «Русское лото»? Отзыв победителя

Впрочем, история главного героя новогоднего тиража «Русского лото» Николая Мирошниченко из Екатеринбурга показывает: приметы играют не главную роль.

Победитель-мультимиллионер, кто выиграл главный приз 500 000 000 рублей, о своем везении узнал… через несколько дней после трансляции. Причина: Николай и его супруга Оксана не сразу вспомнили про лотерею и проверили свой номер билета и результаты тиража. (Напомним, по итогам розыгрыша миллиард рублей разделили два победителя. Одним из них стал Николай Мирошниченко. Второй победитель, кто выиграл также полмиллиарда рублей, пока не объявился. – Прим. ред.) Ну, а дальше Николай позвонил на горячую линию «Столото»: «Добрый день, это я – победитель. Как забрать выигрыш?» Супругов Мирошниченко пригласили приехать в Москву для торжественного оформления выигрыша.

Победители из Екатеринбурга, несмотря на колоссальную сумму приза, пообещали, что продолжат участвовать в государственных лотереях. И надеются, что им не раз еще повезет.

Супруги также передали эстафету удачи всем участникам лотерей и пожелали каждому на личном опыте ощутить вкус победы.