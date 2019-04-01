2019-04-01T12:37:34+03:00
Экономика

Суд арестовал принадлежащие Baring Vostok акции банка "Восточный"

Решение было принято по ходатайству компании "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Амурской области арестовал 9,99% (80,229 млрд) акций банка "Восточный", которые принадлежат фонду Baring Vostok через Evison Holdings Limited. При этом за органами финансового учреждения сохранено право на размещение ценных бумаг в рамках дополнительной эмиссии.

Соответствующее решение было принято по ходатайству компании "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна, которая владеет 32% акций банка "Восточный". Истец требовал исполнить соглашение о колл-опционе и вернуть ему пакет бумаг в размере 9,99% от уставного капитала.

"Суд определил наложить арест на акции, в удовлетворении остальной части обеспечения иска - отказать", - цитирует ТАСС представителя ответчика Евгения Койду.

В руководстве фонда Baring Vostok остались недовольны таким решением и заявили о намерении обжаловать его в вышестоящих инстанциях. Предварительное заседание по делу назначено на 18 апреля.

Сайт kp.ru писал о том, что в феврале 2019 года был задержан основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви. Американца и еще пятерых человек заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", а после поместили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ученые назвали основные причины появления рака груди
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского об «оккупированном» Донбассе
Путин провел телефонные переговоры с Нетаньяху
Два корабля НАТО прибыли в порт Одессы
Впервые за 25 лет оппозиция Турции одержала победу на выборах мэра Анкары
Старейшую тюрьму в Японии превратят в роскошный отель
В Кремле отказались давать преждевременную оценку выборам на Украине
Златан Ибрагимович оформил дубль в поединке MLS
На Сахалине стартовала акция «Подарок новорожденному»
Южная Корея хочет пригласить Ким Чен Ына на саммит АСЕАН
Покупателей предупредили об утечке персональных данных при покупках в магазинах
Составлен рейтинг самых удачливых и невезучих регионов России
ГИБДД планирует ужесточить контроль за автошколами
Новостройки могут оснастить системой распознавания лиц
Новый Раскольников: В Подмосковье сосед напал на 70-летнюю старушку, которая не дала ему денег в долг
Россияне стали чаще выбирать билеты на самолеты без багажа
YouTube открыл доступ к ранее заблокированным роликам Парфенова и Дудя
Специалисты рассказали, как часто нужно стирать джинсы
Видео с места гибели совладельца S7 Натальи Филевой появилось в сети
В Госдуме подумывают о непризнании итогов выборов президента Украины
Результаты выборов президента Украины 2019: обработано 50% бюллетеней