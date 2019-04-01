Суд арестовал принадлежащие Baring Vostok акции банка "Восточный"

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-01T12:37:34+03:00

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Арбитражный суд Амурской области арестовал 9,99% (80,229 млрд) акций банка "Восточный", которые принадлежат фонду Baring Vostok через Evison Holdings Limited. При этом за органами финансового учреждения сохранено право на размещение ценных бумаг в рамках дополнительной эмиссии.

Соответствующее решение было принято по ходатайству компании "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна, которая владеет 32% акций банка "Восточный". Истец требовал исполнить соглашение о колл-опционе и вернуть ему пакет бумаг в размере 9,99% от уставного капитала.

"Суд определил наложить арест на акции, в удовлетворении остальной части обеспечения иска - отказать", - цитирует ТАСС представителя ответчика Евгения Койду.

В руководстве фонда Baring Vostok остались недовольны таким решением и заявили о намерении обжаловать его в вышестоящих инстанциях. Предварительное заседание по делу назначено на 18 апреля.

Сайт kp.ru писал о том, что в феврале 2019 года был задержан основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви. Американца и еще пятерых человек заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", а после поместили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU