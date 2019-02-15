Отпетые инвесторы: Американского бизнесмена задержали по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный"

Ближайшие трое суток основатель фонда Baring Vostok 51-летний Майкл Калви проведет в СИЗО — так решил Басманный суд Москвы в пятницу. Слушания продолжатся в субботу.

Дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" было возбуждено Следственным комитетом России еще 13 февраля. В его основу легли материалы, полученные ФСБ России. В 2015 году банк "Восточный" оформил кредит "Первому коллекторскому бюро", сообщает РИА Новости. Спустя два года банк отказался от взыскания, оформив некие отступные. Это и стало поводом для уголовного преследования.

Однако сам Калви заявил в суде о том, что в основе дела — его конфликт с крупными акционерами банка «Восточный», который разбирается сейчас в Лондонском международном арбитраже. Это разбирательство, утверждает Калви, связано с 10 сделками, имеющими признаки мошенничества. Что касается перспектив российского дела, то Калви надеется на лучшее.

«Я верю в объективность российского правосудия, потому что давно работаю в России», — сказал он.

Помимо Калви, который является основным фигурантом, задержаны еще 5 высокопоставленных финансистов - их также подозревают в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В их числе гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров и экс-председатель правления банка "Восточный", а ныне советник председателя правления "Норвик Банка" Алексей Кордичев, Причем последний пошел на сотрудничество со следствием.

«Мой подзащитный готов активно сотрудничать со следствием, оказывать активное содействие. Он раскрывает всю структуру преступления. Уже дал показания против других фигурантов»,— сказал адвокат Кордичева в суде.

Инвесткомпания Baring Vostok — один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Компания с 1994 года вложила в российскую экономику порядка $2,8 млрд. Это порядка 70 проектов в сферах финансовых услуг, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций, медиа и в потребительский сектор. Деньги вкладывались в такие известные компании, как OZON, Avito, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, банк "Восточный", "ЭР-Телеком", "Новомет" и ряд других. На прошлой неделе, например, компания Калви увеличила свою долю в Ozon.ru до 40 %.

Многие представители российского бизнес-сообщества вступились за американского предпринимателя. Так бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что готов поручиться за Калви. А глава Сбербанка Герман Греф заявил, что давно знаком с Калви, знает его, как человека много сделавшего полезного для российской экономики и выразил надежду, что дело окажется недоразумением.

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