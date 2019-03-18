Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви рассказал о своей жизни в СИЗО

СЕГОДНЯ 21:08 2019-03-18T21:08:37+03:00

Американец заверил, что здоровье у него «прекрасное», а сокамерники «хорошие»

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Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», рассказал о том, как он живет в московском СИЗО №1.

Как выяснилось, американец в настоящее время содержится в камере, рассчитанной на семь человек. При этом, по словам бизнесмена, сокамерники у него «хорошие».

Кроме того, предприниматель заверил, что жалоб на здоровье у него нет. «Здоровье прекрасное. Хожу в спортзал раз в неделю», - сказал Калви.

Вообще, судя по всему, иностранцу есть чем заняться в следственном изоляторе. Так, он учит «новый диалект» (так обвиняемый называет тюремный жаргон) и читает книги на английском языке. «Их тут немного, правда, штук 15. Но когда я буду уезжать, оставлю всю свою библиотеку», - пообещал бизнесмен.

Также Майкл Калви рассказал о визите американского консула. «Он приходил один раз. Я благодарен ему за поддержку, но не думаю, что нужны частые визиты», - приводит слова предпринимателя сайт mk.ru.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 февраля стало известно о задержании основателя инвестиционного фонда Baring Vostok по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Вместе с американским бизнесменом по тому же делу были задержаны еще пять человек, которых в тот же день и арестовали. Решение же об аресте Калви Басманный суд Москвы вынес 16 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU