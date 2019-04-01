2019-04-01T12:50:19+03:00
В мире

Старейшую тюрьму в Японии превратят в роскошный отель

Кирпичное здание построенное в 1908 году признано культурным объектом страны [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ожидается, что отель откроется в 2021 годуОжидается, что отель откроется в 2021 году
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В Японии впервые в истории страны старейшую тюрьму превратят в роскошный отель. По переделку решено было отдать старейшее строение в городе Нара. Планируется, что в исправительном учреждении появятся номера для постояльцев, а также высококлассные рестораны.

Постройка из красного кирпича 1908 года является воплощением архитектуры эпохи Мэйдзи. Это здание было признано важным культурным объектом, который был создан японским правительством в те времена.

Предполагается, что на реконструкцию действующей тюрьмы будет потрачено порядка 136 миллионов долларов. Ожидается, что отель откроется в 2021 году, а несовершеннолетние преступники, которые с 2017 года содержатся в этом здании, будут переведены в другую тюрьму, пишет сайт телеканала «Звезда».

Во время ремонта тюремные камеры переделают под комфортабельные современные номера со всеми удобствами. А склады и комнаты охранников переоборудуют в рестораны и залы. Стоимость ночи в одной из комнат отеля обойдется посетителям в сумму от 450 до 725 долларов. Новая гостиница станет частью сети Hoshino Resorts, передает телеканал «360».

Японскую тюрьму переделают под отель.Номера обустроят прямо на местах камер

ИСТОЧНИК KP.RU

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