2019-04-01T13:26:50+03:00
Наука

Ученые назвали основные причины появления рака груди

Специалисты призывают отказаться от алкоголя и удерживать вес в рамках нормы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы основные факторы развития рака грудиНазваны основные факторы развития рака грудиФото: Мария ЛЕНЦ
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Австралийские ученые назвал факторы, которые повышают риск возникновения рака молочной железы. Оказалось, что негативно на здоровье женщин сказывается злоупотребление алкоголем и лишний вес.

Специалисты провели исследование с участием более 200 тысяч женщин. Эксперты хотели установить, сколько случаев появления рака молочной железы можно предотвратить превентивными методами. Согласно прогнозам ученых, если пациентки будут удерживать нормальный вес на протяжении жизни и откажутся от регулярного употребления спиртного, то можно будет избежать порядка 30 тысяч случаев этого типа онкологии, пишет сайт телеканала «Звезда».

Так, по словам исследователя Маарит Лааксонен, снижение уровня ожирения может привести к предотвращению порядка 17500 случаев заболевания в следующем десятилетии. А отказ от алкоголя поможет сохранить здоровье еще в 11 600 случаев.

Кроме того, отмечается, что негативно на здоровье женщин сказывается прием гормональных контрацептивов в период предменопаузы на протяжении более пяти лет, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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