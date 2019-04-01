Исследователи пришли к выводу, что на Марсе было много воды

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-01T14:46:15+03:00

Исследователи пришли к выводу, что миллиард лет назад на Марсе было много воды Фото: NASA

Водоемы исчезли не очень давно

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Исследователи сделали выводы, что на Марсе ранее было много воды, но потом климат планеты сильно поменялся.

Проанализировав множество фотографий, сделанных марсоходом Curiosity, они пришли к выводу, что на планете насчитывается более 200 пересохших русел рек. По берегам разбросана галька, которая имеет круглую форму, что говорит о долгом контакте с водой.

Надо отметить, что исчезли водоемы не очень давно. Менее одного миллиарда лет назад, но по космическим меркам это малый срок.

Климат Красной планеты начал стремительно меняться примерно 3,7 миллиарда лет назад. Солнечного счета стало меньше, и вода стремительно испарялась, в итоге появилась безжизненная пустыня.

В целом исследователи отметили, что климат на Марсе менялся от сухого к влажному, но что способствовало таким колебаниям пока не ясно, - пишет портал Утро.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU