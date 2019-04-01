2019-04-01T15:15:11+03:00
Общество

Стало известно имя нового главы «Росгеологии»

Теперь холдингом будет руководить Сергей Горьков [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Сергей Горьков. Фото: Алексей Зайцев/ТАСССергей Горьков. Фото: Алексей Зайцев/ТАСС
Изменить размер текста:

В понедельник, 1 апреля, стало известно, кого назначили новым главой «Росгеологии». Так, в министерстве природных ресурсов и экологии РФ сообщили, что теперь холдингом будет руководить Сергей Горьков.

«1 апреля министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании "Росгеология" нового генерального директора Сергея Горькова», - говорится в сообщении Минприроды.

Стоит отметить, что ранее Горьков был заместителем министра экономического развития, а также какое-то время руководил ВЭБ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, предыдущий гендиректор «Росгеологии» Роман Панов был досрочно отправлен в отставку. Произошло это на фоне скандала с его заместителем Русланом Горрингом: в январе в сети появилось видео, на которой замглавы госкомпании грозит подчиненным увольнениями, нецензурно выражается и рассказывает об интимных отношениях с сотрудницами холдинга.

Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Около 40 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса в Чехии
Владимир Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков бизнес-джета
В Москве откроют 20 новых ЗАГСов
«Союз автошкол Москвы» согласен на усиление контроля со стороны ГИБДД
Россияне назвали любимых юмористов
Опубликован свежий рейтинг травли медиаперсон
Защита основателя Baring Vostok обжаловала его арест в кассационной инстанции
Роскосмос откажется от ракеты «Ангара-А3» в пользу аналогичной «Союз-5»
Кто из кандидатов в президенты Украины 2019 прошел во второй тур: Зеленский против Порошенко
Исследователи пришли к выводу, что на Марсе было много воды
Умер Рафаэль Санчес Ферлосио - испанский писатель-новеллист
Путин подписал закон об ужесточении наказаний для «воров в законе»
В Москве синюю ветку метро продлят до района Гальяново
Банки сократили количество незаконных финансовых операций в 4,5 раза
В районе Рижской эстакады в Москве перевернулся грузовик с землей
Путин подписал закон о доиндексации пенсий
Президент Южной Кореи заявил о готовности КНДР и США продолжать диалог
Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в России в апреле
В Подмосковье задержали серийных грабителей ювелирных магазинов
Ученые назвали основные причины появления рака груди
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского об «оккупированном» Донбассе