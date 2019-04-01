Стало известно имя нового главы «Росгеологии»
В понедельник, 1 апреля, стало известно, кого назначили новым главой «Росгеологии». Так, в министерстве природных ресурсов и экологии РФ сообщили, что теперь холдингом будет руководить Сергей Горьков.
«1 апреля министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании "Росгеология" нового генерального директора Сергея Горькова», - говорится в сообщении Минприроды.
Стоит отметить, что ранее Горьков был заместителем министра экономического развития, а также какое-то время руководил ВЭБ.
Напомним, как писал сайт kp.ru, предыдущий гендиректор «Росгеологии» Роман Панов был досрочно отправлен в отставку. Произошло это на фоне скандала с его заместителем Русланом Горрингом: в январе в сети появилось видео, на которой замглавы госкомпании грозит подчиненным увольнениями, нецензурно выражается и рассказывает об интимных отношениях с сотрудницами холдинга.
Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.
ИСТОЧНИК KP.RU