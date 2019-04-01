2019-04-01T16:41:23+03:00
В мире

Около 40 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса в Чехии

Серьезная авария произошла в городе Брно
Дарья ИВАШКИНА
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Трамвай и троллейбус столкнулись в чешском городе Брно. Фото: страница Пожарно-спасательной службы Южно-Моравского края в FacebookТрамвай и троллейбус столкнулись в чешском городе Брно. Фото: страница Пожарно-спасательной службы Южно-Моравского края в Facebook
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В понедельник, 1 апреля, стало известно о ЧП, случившемся в чешском городе Брно. Как выяснилось, там столкнулись трамвай и троллейбус.

По последним данным, в результате инцидента 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

Стоит отметить, что Пожарно-спасательная служба Южно-Моравского края уже выложила на своей странице в Facebook фото с места происшествия. Судя по этому снимку, столкновение было лобовым.

В настоящее время на месте аварии работают местные правоохранители и медики. При этом район города, где случилось ДТП, временно закрыт для движения транспорта. Причины ЧП выясняются.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, не так давно похожий случай произошел в Самаре. Там в ноябре 2017 года трамвай протаранил троллейбус. Авария случилась на Московском шоссе в районе торгового центра «Русьна Волге». Правда, тогда обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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