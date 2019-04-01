В Польше священники сожгли книги о Гарри Поттере

СЕГОДНЯ 22:11 2019-04-01T22:11:45+03:00

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В польском Гданьске ксендзы - польские католические священнослужители - публично сожгли несколько книг, которые, по их мнению, противоречат христианскому учению. Речь идет в том числе и о произведениях Джоан Роулинг, посвященных приключениям Гарри Поттера. Участники акции назвали книги о мальчике-волшебнике «магическими». Кроме того, в огонь попала и серия романов американской писательницы Стефани Майер «Сумерки».

Фонд «СМС с неба» (SMS z Nieba) опубликовал на своей странице в Facebook фотографии, на которых видно, как священники при помощи прислужников собирают в корзину книги, а также маски и статуэтки, связанные с другими религиями и верованиями, а потом бросают все это в огонь.

При этом снимки вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Большинство интернет-пользователей назвали прошедшую акцию «фанатичным мракобесием».

Кстати, это уже не первый подобный случай в мире. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, несколько лет назад пастор Терри Джонс из США публично судил и сжег экземпляр Корана.

ИСТОЧНИК KP.RU