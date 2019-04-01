Предварительные итоги выборов президента Украины 2019: Тимошенко сократила отрыв от Порошенко

СЕГОДНЯ 22:50 2019-04-01T22:50:40+03:00

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В понедельник, 1 апреля, ЦИК незалежной продолжает публиковать предварительные итоги выборов президента Украины 2019. Так, к 22:30 мск было обработано уже 95,14% протоколов.

При этом артист Владимир Зеленский по-прежнему удерживает лидерство: за него проголосовали 30,23% избирателей.

А вот разрыв между действующим главой государства Петром Порошенко и председателем партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко сократился. По последним данным, нынешний президент набирает 15,94% голосов, а Тимошенко - 13,40%. Таким образом, разрыв составляет 2,54%. Между тем после подсчета 70% голосов разница была 3,03%.

Скриншот страницы официального сайта ЦИК Украины

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. На пост главы государства в незалежной претендовали 39 кандидатов. Однако одним туром все не обошлось. Вскоре после завершения голосования стало понятно, что будет второй раунд, в котором за высший государственный пост поборются Зеленский и Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700638" frameborder="0"></iframe> «Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU