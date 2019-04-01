Итоги голосования на выборах президента Украины: во второй тур выходят Зеленский и Порошенко

Украинские выборы оказались делом нескучным. По их итогам завели десятки уголовных дел, приняли сотни жалоб о нарушениях и вбросах голосов. Действующий президент Петр Порошенко всеми силами пытался сохранить пошатнувшееся под ним кресло главы государства. В 20:00 избирательные участки на Украине закрылись. Центризбирком принялся считать голоса.

И вот нам уже известны итоги этой «корвалольной ночи». Одним туром украинцы не обошлись. Комик Владимир Зеленский и глава государства Петр Порошенко сойдутся во втором раунде. «Комсомолка» приводит итоги голосования по состоянию на 7:00 1 апреля (обработано 40,21 % бюллетеней):

1 место. Владимир Зеленский - 30.23 %

2 место. Петр Порошенко - 16.65 %

3 место. Юлия Тимошенко - 13.14%

4 место. Юрий Бойко - 11.48 %

НУЖНО ЛИ ПРИЗНАВАТЬ ВЫБОРЫ?

Однако еще не успели в украинском ЦИК разложить по нужным стопочкам бюллетени, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил не признавать итоги голосования из-за огромного числа нарушений. Политику возразили эксперты.

- Нам обязательно нужно признавать эти выборы. Особенно, если победит Владимир Зеленский, - поделился с «КП» публицист Максим Шевченко. - Он не прославился, как фанат бандеровских и националистических организаций. Зеленский чувствует народ. Он близок и понятен украинцам. Россия может вести с ним переговоры. Глупо было бы отказываться от его победы. Непризнание выборов — это подарок для Порошенко. Зеленский — это кандидат мира. А при победе Порошенко во втором туре, нам нужно ждать обострения войны в Донбассе.

КТО ПОБЕДИТ?

Некоторые политологи не верят, что Зеленскому удастся взять победу во втором туре.

- У него очень молодая и модернистская аудитория, - рассказал «КП» публицист Георгий Бовт. - Она один раз пришла на выборы. Второй раз встать с дивана ей будет уже сложно. Я не думаю, что Зеленский сможет призвать голосовать за себя избирателей Тимошенко и Бойко. Я, как человек постсоветский, не верю, что действующий президент сдаст власть. Порошенко подключит весь административный ресурс, за него пойдет консервативный избиратель.

Однако другие эксперты делают ставку именно на Зеленского.

- Для меня победа Зеленского - почти сложившийся факт, - отметил в беседе с «КП» экономист Никита Исаев. - Во втором туре Зеленский возьмет 60% голосов. Он сможет перетянуть на себя избирателей Тимошенко и Бойко. Думаю, что Тимошенко создаст коалицию с Зеленским. И после Зеленский будет президентом, а Тимошенко — премьером.

Подсчет голосов продолжается, самые свежие данные смотрите в нашей онлайн-трансляции:

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