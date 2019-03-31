2019-03-31T17:41:29+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский пообещал не призывать к майдану, а Тимошенко перевела стрелки

Спецкор «Комсомолки» понаблюдала, как голосовали главные кандидаты на пост президента Украины [видео]
Анастасия МАТВЕЕВА
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Владимир Зеленский голосовал в районе ОболоньВладимир Зеленский голосовал в районе ОболоньФото: REUTERS
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В день выборов Киев преобразился – улицы вымыли и вычистили, просто праздник какой-то. Агитпалатки с улиц исчезли еще накануне – день тишины. Но скрытая агитация продолжалась. «Думай» - призывали развешанные по всему городу бардовые билборды. В них с первого взгляда угадывался Петр Порошенко, на таком фоне размещалась ранее его реклама «Кандидатов много президент один». А рядом сине-желтый в цвета украинского флага билборд «Зминюй» (изменяй, - Ред). Эту цветовую гамму использовала Тимошенко. Формально вроде бы закон не нарушен, а на мозги людям капают.

«Думай» - призывали развешанные по всему городу бардовые билборды. В них с первого взгляда угадывался Петр Порошенко. Фото Анастасии Макеевой

«Думай» - призывали развешанные по всему городу бардовые билборды. В них с первого взгляда угадывался Петр Порошенко. Фото Анастасии Макеевой

Тройка лидеров на пост президента: Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский приехали на избирательные участки с самого утра. К участку, где голосовал Порошенко, пробраться без аккредитации было невозможно, всю зону оцепили. А вот за Тимошенко с Зеленским мне удалось понаблюдать.

Тимошенко голосовала в лицее №100 на Подоле, это оживленный молодежный район. На подходе к лицею - автобусы с полицейскими. Стражи порядка держат в руках каски и внимательно рассматривают прохожих, но не останавливают. Перед лицеем человек 200. Ну и компания тут собралась! Кучками стоят полицейские, рядом с ними группы людей в штатском, но в них без труда отличаешь силовиков, периодически они друг с другом что-то обсуждают. Глава МВД Украины Арсен Аваков поддерживает на выборах Тимошенко и не пожалел сил на ее охрану. К тому же именно на этом избирательном участке опасались возможных провокаций со стороны главного врага Юли Петра Порошенко (на Украине Тимошенко любят называть просто по имени). Чуть поодаль от полицейских группа бритоголовых парней в черных куртках. Глядя на их лица, хочется зарыться под землю. А вот внушительная группа военных в голубых беретах с нашивками «Побратимы Украины» - ждут Тимошенко с огромным букетом белых роз. В общей сложности для Тимошенко притащили букетов 20.

Перед лицеем человек 200. Фото Анастасии Макеевой

Перед лицеем человек 200. Фото Анастасии Макеевой

Глядя на всю эту компанию, создавалось ощущение, что братва делит место под солнцем. Одному из бритоголовых преграждает дорогу полицейский. Возникает разборка. Бритоголовый толкается и тычет в полицейского удостоверением. Остальные наблюдают за этой сценой, но не вмешиваются. Перед входом в лицей останавливается «Мерседес» Тимошенко. Сзади – джип с личной охраной. Толпа будто подхватывает Тимошенко и заносит ее в здание.

Тимошенко голосовала в лицее №100 на Подоле Фото: REUTERS

Тимошенко голосовала в лицее №100 на ПодолеФото: REUTERS

- Боже, какая она маленькая! - замечает стоящая рядом со мной девушка из уличных зевак. Мы видим лишь мелькающий в толпе пучок Тимошенко.

- Сегодня Украина перевела часы на час вперед. И я верю, что мы делаем шаг вперед к успешной цветущей европейской Украине, - заявила Тимошенко, бросив бюллетень в урну. В интернете на этот счет шутили по-другому: «Украина перешла на московское время».

Толпа выносит Тимошенко обратно из здания. Отдав цветы охранникам, она прячется в Мерседес и уезжает от греха подальше.

Владимир Зеленский голосовал в районе Оболонь. Рядом с избирательным участком элитный квартал, где квартиры стоят по 1 миллиону долларов. Прописан здесь и Зеленский. Сразу бросается в глаза, что полиции на этом участке в разы меньше, чем на участках, где голосовали Порошенко и Тимошенко. А вот журналистов – в разы больше. Дошло до того, что журналисты даже свалили избирательную урну на участке, когда пытались заснять Зеленского. Полицейские безразлично наблюдали за происходящим. Расталкивая друг друга локтями и видеокамерами, журналисты провожают Зеленского до машины.

Владимир Зеленский на избирательном участке.

- Ой, вы, кажется, меня не в ту машину привели, - улыбается Зеленский. Его действительно чуть не запихнули в машину к охране.

Юлия Тимошенко голосует на выборах президента Украины.

- Что будете делать, если проиграете? – спрашивают журналисты Зеленского.

За Порошенко люди на майдан не пойдут Фото: REUTERS

За Порошенко люди на майдан не пойдутФото: REUTERS

- Призывать к майдану не стану, мы и так пролили много крови. Человеческие жизни мне дороже личных дивидендов, - с большой долей патетики замечает Зеленский.

- За Зеленского люди на майдан и не пойдут. За Порошенко – тем более, - говорит мне украинский политолог Андрей Миселюк. - Самая опасная в этом плане Тимошенко. Если она вместе с Порошенко выйдет во второй тур, а потом проиграет, то начнет звать людей на баррикады. Она готова на кровопролитие, эти выборы ее последний шанс.

Порошенко голосует на выборах президента Украины.

С середины дня у всех кандидатов заработали предвыборные штабы. Самую интересную программу журналистам предложила команда Зеленского. Здесь можно было поиграть в пинг-понг с кандидатом в президенты. Порошенко и Тимошенко обошлись без развлекух. Во всю участвовала в избирательной компании и новообразованная православная церковь Украины. Там даже придумали особую молитву о чистоте выборов. Но с учетом того, что церковь эта получила томос благодаря Порошенко, сразу было понятно, на кого и за кого там молятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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