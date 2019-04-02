2019-04-02T00:52:21+03:00
Экономика

Белоруссия получит от России кредит на $600 миллионов

Об этом сообщил журналистам глава российского Минфина
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр финансов России Антон СилуановМинистр финансов России Антон СилуановФото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 1 апреля, стало известно, что Белоруссия получит от России кредит в размере 600 миллионов долларов. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов

«В соответствии с решением президента РФ, Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до 600 миллионов долларов», - сказал глава российского Минфина.

Как уточнил Антон Силуанов, эти средства «пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам». А сейчас, по словам министра, проводятся необходимые для подписания межгосударственного соглашения процедуры, передает ТАСС.

Кроме того, до конца апреля Белоруссия может получить седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 миллионов долларов, его цель – помочь республике сбалансировать бюджет. Страна выполнила для этого все условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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