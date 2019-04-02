Депутат ВР рассказал, что будет, если президентом Украины станет Зеленский
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович считает, что если президентом Украины станет шоумен Владимир Зеленский, в стране ничего принципиально не изменится, только «красть будут другие». Таким мнением украинский народный избранник поделился в эфире телеканала NewsOne.
«Если выбирают Порошенко — мы консервируем тот режим, который был. Если выбирают Зеленского, то в принципе ничего особо мы не меняем, но меняется какая-то элита», - заявил Вадим Рабинович.
Нардеп напомнил, что в Незалежной полномочия президента ограничены, поэтому новый глава государства кардинально изменить что-нибудь в стране не сможет. По словам Рабиновича, президент «может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и секретаря СНБО».
«Это все непринципиальные вопросы. Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте. Новый президент ничего не решит», - подытожил Вадим Рабинович.
Напомним, в воскресенье, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов, сайт kp.ru вел онлайн-трансляцию. Во втором туре за главный государственный пост будут бороться набравший более 30% голосов комик Владимир Зеленский и действующий глава страны Петр Порошенко, которого поддержали почти 16% граждан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал без пяти минут президентом Украины
Кандидат в президенты – «умеренный комик» внезапно оказался предпочтительней «олигарха на крови» и для самой Украины, и для России (подробности).
Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине
ИСТОЧНИК KP.RU