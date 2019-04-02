Депутат ВР рассказал, что будет, если президентом Украины станет Зеленский

СЕГОДНЯ 03:47 2019-04-02T03:58:29+03:00

По мнению нардепа Рабиновича, изменится только политическая элита: «красть будут другие»

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович считает, что если президентом Украины станет шоумен Владимир Зеленский, в стране ничего принципиально не изменится, только «красть будут другие». Таким мнением украинский народный избранник поделился в эфире телеканала NewsOne.

«Если выбирают Порошенко — мы консервируем тот режим, который был. Если выбирают Зеленского, то в принципе ничего особо мы не меняем, но меняется какая-то элита», - заявил Вадим Рабинович.

Нардеп напомнил, что в Незалежной полномочия президента ограничены, поэтому новый глава государства кардинально изменить что-нибудь в стране не сможет. По словам Рабиновича, президент «может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и секретаря СНБО».

«Это все непринципиальные вопросы. Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте. Новый президент ничего не решит», - подытожил Вадим Рабинович.

Напомним, в воскресенье, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов, сайт kp.ru вел онлайн-трансляцию. Во втором туре за главный государственный пост будут бороться набравший более 30% голосов комик Владимир Зеленский и действующий глава страны Петр Порошенко, которого поддержали почти 16% граждан.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU