2019-04-02T04:21:08+03:00
Политика

Глава МВД России прибыл в Пхеньян

Информации о программе и сроках визита российской делегации в КНДР пока не поступало
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр внутренних дел России Владимир КолокольцевМинистр внутренних дел России Владимир КолокольцевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в понедельник, 1 апреля, прилетел в Пхеньян. О визите главы российского МВД в столицу КНДР сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Владимир Колокольцев, министр внутренних дел Российской Федерации вместе с сопровождающими его лицами прибыл в Пхеньян 1 апреля», - говорится в сообщении ЦТАК.

Информации о цели, программе и сроках визита пока не поступало.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в середине марта Северную Корею посетила группа российских сенаторов, где они провели ряд деловых встреч. Входивший в состав делегации первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Кисляк назвал целью поездки «продолжение диалога с дружественной нам страной, которая решает серьезнейшие проблемы во внешней и внутренней политике».

Стоит отметить, что ранее в южнокорейских СМИ появилась информация о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое решил в ближайшее время посетить Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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