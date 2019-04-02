На племянницу Скрипаля напали в Ярославле: "Целенаправленно бил меня в лицо"

СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-02T09:53:18+03:00

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На племянницу отравленного в Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля Викторию было совершено нападение. Инцидент произошел накануне в Ярославле, причем в драке пострадала не только женщина, но и ее муж, которого пришлось госпитализировать.

Местом конфликта стало товарищество собственников жилья, в состав правления которого входит сама Скрипаль. Недавно члены ТСЖ выбрали нового руководителя, и Виктория пришла забрать документы у бывшего председателя.

"Мы просто в составе комиссии пришли у него принимать дела. Когда у него уже аргументы закончились, он просто напал на моего мужа, в процессе драки я получила пинок сначала ногой в живот, а потом целенаправленно человек бил меня кулаком в лицо", - рассказала пострадавшая в интервью Радио "Комсомольская правда".

По словам Скрипаль, прибывшие на место происшествия сотрудники "Скорой помощи" констатировали у ее супруга перелом пальца на руке и все зафиксировали. Также приходил участковый, который всех допросил. Будет ли возбуждать дело, пока неизвестно.

Сайт kp.ru писал о том, что Виктория оказалась в центре общественного внимания после того, как весной прошлого года в Великобритании отравили ее дядю и сестру. После инцидента родственники несколько раз созванивались, однако летом связь пропала. Родные до сих пор не знают, где сейчас находятся и как себя чувствуют Скрипали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694920" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о деле Скрипалей.

ИСТОЧНИК KP.RU